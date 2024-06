Έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 74 ετών, η πρώην καγκελάριος της Αυστρίας Μπριγκίτε Μπίερλαϊν. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου και το 2019 έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε την καγκελαρία της Αυστρίας μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης του Σεμπάστιαν Κουρτς λόγω του σκανδάλου «Ίμπιζα».

Brigitte Bierlein, Austria’s first female chancellor, dies at 74 https://t.co/0xNwODURJK via @martoneder pic.twitter.com/2sE2XfBgL3

