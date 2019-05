Ντιμιτρόφ για το άνοιγμα πρεσβειών σε Αθήνα και Σκόπια: «Μια μεγάλη ημέρα για τη διπλωματία»

Μια μεγάλη ημέρα για τη διπλωματία και ακόμη μεγαλύτερη για τους πολίτες της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας χαρακτηρίζει το άνοιγμα πρεσβειών σε Αθήνα και Σκόπια, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκολα Ντιμιτρόφ.

«Η σημερινή ανταλλαγή Ρηματικών Διακοινώσεων μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας σηματοδοτεί επίσημα την αναβάθμιση των Γραφείων Συνδέσμου στα Σκόπια και την Αθήνα σε Πρεσβείες. Μια μεγάλη ημέρα για τη διπλωματία, και ακόμη μεγαλύτερη για τους πολίτες μας» γράφει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας και καταλήγει χαρακτηριστικά: «Xronia polla За много години».

Today’s exchange of notes verbales b/w North Macedonia and Greece formally marks the upgrading of the Liaison Offices in Skopje and Athens to Embassies. A great day for diplomacy, and even greater for our citizens. Xronia polla За многу години pic.twitter.com/gJhpngrdOz