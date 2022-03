Ο μισός πληθυσμός του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη

Σε μια μεγαλούπολη χωρίς κατοίκους τείνει να εξελιχθεί το Κιέβο, καθώς δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων ο μισός πληθυσμός έχει εγκαταλείψει την ουκρανική πρωτεύουσα

Σύμφωνα όσα υποστηρίζει ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, την Πέμπτη, ο μισός πληθυσμός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Κιέβου, που αριθμούσε πριν από τον πόλεμο σχεδόν 3,5 εκατ. κατοίκους, έχει φύγει αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή. «Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας στους δύο κατοίκους του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη. Σήμερα, κάτι λιγότερο από δύο εκατομμύρια κάτοικοι βρίσκονται εδώ», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Βιτάλι Κλίτσκο.

«Ωστόσο το Κίεβο έχει μετατραπεί σε φρούριο. Κάθε δρόμος, κάθε κτίριο, κάθε σημείο ελέγχου, έχει οχυρωθεί», συμπλήρωσε ο δήμαρχος του Κιέβου.

Οι Ρώσοι πλησιάζουν στο Κίεβο

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας ανέφεραν την Πέμπτη ότι κατατρόπωσαν ένα ρωσικό σύνταγμα και εξολόθρευσαν τον διοικητή του στο Μπρόβαρι, βορειοανατολικά του Κιέβου.

«Ο διοικητής του συντάγματος κατοχής, συνταγματάρχης Ζαχάροφ, εξουδετερώθηκε. Κατά τη διάρκεια της μάχης στην περιοχή Μπρόβαρι, της περιφέρειας του Κιέβου, η ρωσική ομάδα τακτικής μάχης του 6ου συντάγματος τανκ (Chebarkul) της 90ής μεραρχίας αρμάτων μάχης της Κεντρικής Διοίκησης υπέστη σημαντικές απώλειες σε προσωπικό και εξοπλισμό», ανέφερε στο Twitter το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Εν τω μεταξύ, ρωσικά άρματα μάχης έφτασαν την Πέμπτη στις βορειοανατολικές παρυφές της ουκρανικής πρωτεύουσας, την οποία απειλούν να περικυκλώσουν καθώς έφτασαν ήδη στα βόρεια και δυτικά προάστιά της.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι είδαν στήλες καπνού να υψώνονται από το χωριό Σκιμπίν, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το τελευταίο φράγμα των ουκρανικών δυνάμεων πριν από τη

βορειοανατολική είσοδο του Κιέβου.

Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν στο AFP πως πολέμησαν σκληρά, προκειμένου να κρατήσουν τον έλεγχο του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου από την πρωτεύουσα, βασικής βορειοανατολικής εισόδου.

«Στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη στο Σκιμπίν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας στρατιώτης ονόματι Σεργκίι, ο οποίος είπε πως μια φάλαγγα ρωσικών αρμάτων μάχης καταστράφηκε εν μέρει.

Tο μεσημέρι, βροχή ρωσικών πυραύλων Grad έπεσε στο έρημο χωριό Βελίκα Ντιμέρκα, περίπου πέντε χλμ. από τα όρια του Κιέβου, μερικοί από τους οποίους προσγειώθηκαν καμιά εικοσαριά μέτρα από την ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι πύραυλοι έπληξαν πολλά σπίτια του χωριού, στο οποίο πλησίαζαν τις τελευταίες ημέρες τα ρωσικά στρατεύματα και όπου οι ουκρανικές δυνάμεις διαθέτουν ελάχιστη παρουσία. «Οι Ρώσοι μπήκαν σήμερα το πρωί στο χωριό», δήλωσε ένας 38χρονος κάτοικος, ο Βασίλ Ποπόφ. «Είναι τρομακτικό, αλλά τι θέλετε να κάνουμε, κατοικούμε εδώ και δεν υπάρχει κάποιο μέρος που να μπορούμε να πάμε ή να καταφύγουμε».

Από τις πρώτες μέρες κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τις βορειοανατολικές παρυφές της πρωτεύουσας, κυρίως κοντά στις πόλεις Ιρπίν και Μπούτσα, που βομβαρδίζονται εντατικά επί μία και πλέον εβδομάδα και απ’ όπου οι κάτοικοι έφυγαν μαζικά. Βορειοανατολικά του Κιέβου, τα ρωσικά άρματα μάχης προωθήθηκαν τουλάχιστον 80 χλμ. για να φτάσουν τις τελευταίες ημέρες στα χωριά που βρίσκονται δίπλα στο Κίεβο, όπως η Βελίκα Ντιμέρκα.

Εκκενώσεις πόλεων στην Ουκρανία

Στην πολιορκημένη Μαριούπολη, οι Αρχές υποστηρίζουν ότι ούτε ένας άμαχος δεν μπόρεσε να διαφύγει. Οι βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν, παρά τη συμφωνηθείσα προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Στη βορειοανατολική πόλη Σούμι, 12.000 άνθρωποι κατάφεραν να διαφύγουν με αυτοκίνητα και λεωφορεία.

Η κατάσταση σχετικά με τους προγραμματισμένους ανθρωπιστικούς διαδρόμους σε Βολνοβάνκα, Ιζιούμ, Τρόστιανετς, Κρασνόπιλ και στην περιοχή του Κιέβου παραμένει ασαφής.

Ξεκίνησε η έρευνα για εγκλήματα πολέμου στη Μαριούπολη

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε την Πέμπτη ότι «ο βομβαρδισμός του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη από τη Ρωσία είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου». Επιπλέον, ανέφερε ότι η κατάσταση στην πόλη της Νοτιοανατολικής Ουκρανίας είναι υπό έρευνα και κάλεσε τις ρωσικές δυνάμεις να σταματήσουν αμέσως τις αεροπορικές επιδρομές.

#Mariupol is under siege.



Russia’s shelling of maternity hospital is a heinous war crime.



Strikes of residential areas from the air and blocks of access of aid convoys by the Russian forces must immediately stop.



Safe passage is needed, now.#PutinsWar #Accountability