Ο Σέρβος πρόεδρος καλεί για διάλογο για την ειρηνική επίλυση των ζητημάτων με το Κοσσυφοπέδιο

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς κάλεσε σε διάλογο με διάγγελμά του αργά το βράδυ της Κυριακής, για την επίλυση των ζητημάτων με το Κοσσυφοπέδιο μετά από συνάντηση με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς οι εντάσεις συνέχιζαν να σιγοβράζουν λόγω υποτιθέμενων συγκρούσεων στα σερβικά σύνορα.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να συνεχιστεί ο διάλογος και να αρχίσουμε να επιλύουμε τα πράγματα ειρηνικά», τόνισε ο Βούτσιτς.

Ο Βούτσιτς είπε ότι παρακάλεσαν τους διεθνείς εκπροσώπους να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσουν οι εντάσεις στα σύνορα του Κοσσυφοπεδίου.

«Πιστεύω ότι θα έχουμε καλά νέα. Ελπίζω ότι αυτό θα αποκλιμακωθεί αύριο και ότι θα φτάσουμε στην ειρήνη με νέες συμβιβαστικές λύσεις», τόνισε ο Σέρβος πρόεδρος.

Serbian President Vučić on the situation around Kosovo: "All I can say is that we will ask for peace, but I will tell you right away: there will be no surrender and Serbia will win. If they try to start persecuting Serbs, bullying Serbs, killing Serbs, Serbia will win!" pic.twitter.com/v6MRXAXv8e