Ο Τραμπ απαγόρευσε τη μετανάστευση με πρόσχημα την πανδημία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε μέσω Twitter το βράδυ της Δευτέρας ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θα «ανασταλεί προσωρινά» η μετανάστευση προς τις ΗΠΑ, για να «προστατευθούν οι θέσεις εργασίας» στη χώρα του μπροστά στην οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Εξαιτίας «της επίθεσης του αόρατου εχθρού και της ανάγκης να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας των σπουδαίων Αμερικανών πολιτών μας, θα υπογράψω εκτελεστικό διάταγμα για την προσωρινή αναστολή της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ» ανέφερε σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που προτιμά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πληκτρολογώντας τη λέξη «σπουδαίων» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!