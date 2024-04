Τέσσερις άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με σπαθί σαμουράι κοντά σε σταθμό του Μετρό στο βορειοανατολικό Λονδίνο. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα που φορά ένα κίτρινο μπουφάν με κουκούλα να κρατά μια μεγάλη λεπίδα ενώ τον πλησιάζουν αστυνομικοί στο Hainault.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα «να τρέχει με ένα σπαθί σαμουράι» και να «μαχαιρώνει τέσσερις ανθρώπους αφού έπεσε με το φορτηγό του σε ένα σπίτι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Wes Streeting, βουλευτής των Εργατικών του Ilford North, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ένα κρίσιμο περιστατικό έχει δηλωθεί στο Hainault. Υπάρχουν κλειστοί σταθμοί και δρόμοι. Στο σημείο έχει πάει η Αστυνομία, ασθενοφόρα και η Πυροσβεστική. Ένας 36χρονος συνελήφθη στο σημείο και τελεί υπό κράτηση. Το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με την τρομοκρατία, δήλωσε η αστυνομία.

Critical incident in Hainault this morning.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

The details are unfolding & Police have control of the situation. One man has been arrested

Please follow police instructions if in the area and contact them with any information

I will keep residents informed as information emerges

— Jas Athwal (@Jas_Athwal) April 30, 2024