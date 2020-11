Ο Τραμπ αμφισβητεί την ψηφοφορία στις πολιτείες που πρόσφατα επικράτησε ο Μπάιντεν

Συνεχίζει ο Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητεί την ψηφοφορία σε πολιτείες των ΗΠΑ τις οποίες «κέρδισε» ο Τζο Μπάιντεν, ο Δημοκρατικός αντίπαλός του στις προεδρικές εκλογές. Μάλιστα, ο Τραμπ αναφέρει πως η εκστρατεία του θα κινηθεί νομικά για όλες τις περιπτώσεις νίκης του Μπάιντεν που σημειώθηκαν πρόσφατα, ενώ καταγγέλλοντας «απάτη» και αναφέροντας πως υπάρχουν «πολλές αποδείξεις», χωρίς να μιλήσει συγκεκριμένα. Σε ανάρτησή του στο twitter, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε:

«Όλες οι πολιτείες που κέρδισε πρόσφατα ο Μπάιντεν θα αμφισβητηθούν νομικά από εμάς για απάτη. Πολλές αποδείξεις - απλώς ρίξτε μια ματιά στα ΜΜΕ. ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! Η Αμερική πρώτα!»

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!