Ο Τραμπ «ανυπομονεί για τον δεύτερο γύρο του ντιμπέιτ» με τον Μπάιντεν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ισχυρίζεται πως θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο του προεδρικού ντιμπέιτ με τον αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, στις 15 Οκτωβρίου.

«Ανυπομονώ για το ντιμπέιτ το απόγευμα της Πέμπτης, 15 Οκτωβρίου στο Μαϊάμι. Θα είναι τέλεια!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο twitter το απόγευμα της Τρίτης.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!