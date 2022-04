Ομάν: Απελευθέρωση 14 ξένων που κρατούνταν στην Υεμένη - Το Λονδίνο χαιρετίζει

Το Ομάν διευκόλυνε την απελευθέρωση 14 ξένων, που κρατούνταν στην Υεμένη και τους μετέφερε από την πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι, στο Μουσκάτ, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Οι άνθρωποι που απελευθερώθηκαν, ήταν ένας Βρετανός υπήκοος, η σύζυγός του και το παιδί τους, επτά Ινδοί, ένας Φιλιππινέζος, ένας Ινδονήσιος, ένας Αιθίοπας και ένας υπήκοος Μιανμάρ, συμπλήρωσε το υπουργείο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είχε οδηγήσει στην κράτησή τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανέφερε, πως αφότου επικοινώνησε με τη Σαουδική Αραβία για να διευκολύνει την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων και οι 14 μεταφέρθηκαν με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Ομάν στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου θα προετοιμαστούν για να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

Χαιρετίζει το Λονδίνο

Η επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Λιζ Τρας χαιρέτισε σήμερα την απελευθέρωση του Βρετανού Λουκ Σίμονς, που κρατείτο εδώ και πέντε χρόνια στην Υεμένη, χωρίς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του.

«Χαρούμενη που ο Λουκ Σίμονς, ο οποίος κρατείτο παράνομα, χωρίς απαγγελία κατηγοριών, ούτε δίκη από το 2017 στην Υεμένη, από τους Χούθι, απελευθερώθηκε και μπορεί σύντομα να ξανασυναντηθεί με την οικογένειά του. Αποτίω φόρο τιμής στους εταίρους μας του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας και στην ομάδα μας, που κατάφεραν να πετύχουν την απελευθέρωσή του», έγραψε η Λιζ Τρας σε μήνυμά της στο Twitter.

Παντρεμένος με μια Υεμενίτισσα, ο Λουκ Σίμονς, 30 ετών, συνελήφθη τον Απρίλιο του 2017 από τους αντάρτες Χούθι, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος για κατασκοπεία, μια κατηγορία που απέρριψε η οικογένειά του.

