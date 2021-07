Ουάσινγκτον: Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από γήπεδο μπέιζμπολ

Δύο άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον το Σάββατο το βράδυ έξω από το στάδιο της αμερικανικής ομάδας μπέιζμπολ Ουάσινγκτον Νάσιοναλς, την ώρα που διεξαγόταν ένας αγώνας.

Η αστυνομία ανέφερε δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος.

Οι θεατές του αγώνα μεταξύ των ομάδων Ουάσινγκτον Νάσιοναλς και Σαν Ντιέγκο Πάδρες άκουσαν τους πυροβολισμούς. Το περιστατικό οδήγησε στη διακοπή του αγώνα.

You can hear the gunshots just as the broadcast cuts away pic.twitter.com/tBmbZaR3GB