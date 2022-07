ΥΠΑΜ Ουκρανίας: Ο στρατός έτοιμος να ανακαταλάβει τις νότιες περιοχές

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ολεκσέι Ρεζνίκοφ ισχυρίστηκε σε αποκλειστική του συνέντευξη στην The Times, ότι ο ουκρανικός στρατός είναι πλέον εξοπλισμένος με σύγχρονα δυτικά όπλα και είναι έτοιμος να ανακαταλάβει τις νότιες περιοχές από τους Ρώσους.

Η Ουκρανία συγκεντρώνει δύναμη ενός εκατομμυρίου στρατιωτών εξοπλισμένη με δυτικά όπλα για να ανακτήσει τη νότια επικράτειά της από τη Ρωσία, αποκάλυψε ο υπουργός Άμυνας της χώρας στην Times.

Στην πρώτη του συνέντευξη σε βρετανική εφημερίδα από την έναρξη της εισβολής, ο Ρεζνίκοβ είπε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι έδωσε εντολή στον στρατό της Ουκρανίας να ανακαταλάβει τις κατεχόμενες παράκτιες περιοχές που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της χώρας.

Σύμφωνα πάντα με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας εκτός από το πυροβολικό των 155mm, οι Ουκρανοί διαθέτουν συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων και μη επανδρωμένα αεροσκάφη υψηλής τεχνολογίας.

Ben Wallace, Britain’s defence secretary, was key to helping shift the approach from providing Soviet equipment to Nato standard 155mm artillery, guided multiple launch rocket systems and high-tech drones, he said pic.twitter.com/caeu2Hkib7