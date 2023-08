Ουκρανία: Ξηλώθηκε το σφυροδρέπανο από το μνημείο της Μητέρας Πατρίδας στο Κίεβο

Οι Αρχές του Κιέβου αφαίρεσαν το έμβλημα του σφυροδρέπανου από το μνημείο της Μητέρας Πατρίδας στην πρωτεύουσα, όπως μετέδωσε χθες Τρίτη η ουκρανική ραδιοτηλεόραση.

Μέχρι την 24η Αυγούστου, Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, το σφυροδρέπανο θα αντικατασταθεί από την τρίαινα (Tryzub), το ουκρανικό εθνικό σύμβολο, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού.

The Soviet hammer and sickle have already been dismantled from the Motherland monument.



Video - Radio Liberty pic.twitter.com/zPRZMa2Bwx