Ουκρανία: Το Κίεβο επισκέφθηκε ο υπουργός Άμυνας της Νέας Ζηλανδίας

Ο υπουργός Άμυνας της Νέας Ζηλανδίας Πίνι Χενάρε επισκέφθηκε το Κίεβο προκειμένου να επαναβεβαιώσει τη στήριξη της χώρας του στην αντίσταση που προβάλει η Ουκρανία στη ρωσική εισβολή.

«Συζητήσαμε την πρόσφατα παράταση από τη Νέα Ζηλανδία της αποστολής εκπαίδευσης πεζικού στη Βρετανία των ουκρανικών στρατευμάτων ως τον Ιούλιο του 2023», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Χενάρε, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό ομόλογό του Ολέξι Ρέζνικοφ.

«Η επίσκεψη στο Κίεβο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η στήριξή μας προς τις αμυντικές προσπάθειες της Ουκρανίας έναντι της παράνομης εισβολής της Ρωσίας είναι απαρέγκλιτη», υπογράμμισε.

Ο Χενάρε επισκέφθηκε τον Τοίχο Μνήμης των Πεσόντων υπέρ Ουκρανίας για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα του πολέμου.

Minister of Defence, Peeni Henare, has travelled to Ukraine’s capital city, Kyiv, meeting with his counterpart in a show of support for Ukraine’s war defence.



