Ουκρανία: Κίεβο, ΟΗΕ και Ερυθρός Σταυρός επιχειρούν την απομάκρυνση αμάχων

Οχηματοπομπή από λεωφορεία έφυγε από τη Μαριούπολη σήμερα, Τετάρτη 4 Μαΐου, σε μια νέα προσπάθεια από την Ουκρανία, τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να απομακρύνουν αμάχους από την πόλη της νότιας Ουκρανίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντονέτσκ Πάβλο Κιριλένκο.

Τα λεωφορεία κατευθύνονται προς την ελεγχόμενη από την Ουκρανία πόλη Ζαπορίζια, είπε ο ίδιος.

Ο κυβερνήτης δεν ξεκαθάρισε ωστόσο, αν απομακρύνθηκαν περισσότεροι πολίτες από το εργοστάσιο χάλυβα της Μαριούπολης, το Αζοφστάλ, όπου βρίσκονται οι τελευταίοι υπερασπιστές της πόλης, που μάχονται κατά των ρωσικών δυνάμεων.

