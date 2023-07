Ουρά 13 χλμ. σχηματίζουν οχήματα Ρώσων παραθεριστών που πηγαίνουν για διακοπές στην Κριμαία

Παρά τον πόλεμο με την Ουκρανία και την τεταμένη κατάσταση ασφαλείας, πολλοί Ρώσοι εξακολουθούν να επιλέγουν για προορισμό των διακοπών τους τη χερσόνησο της Κριμαίας στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προσαρτήθηκε παράνομα στη Ρωσική Ομοσπονδία το 2014.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση μήκους περίπου 13 χιλιομέτρων είχε σχηματιστεί τη Δευτέρα στη ρωσική πλευρά της γέφυρας Κερτς, που συνδέει την Κριμαία με τη ρωσική ενδοχώρα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Η κίνηση είχε ξεκινήσει να αυξάνεται από το Σάββατο.

Russian media report a large traffic jam at the entrance to Kerch bridge from Krasnodar region. It has started three days ago.



The traffic jam is about 13km long. Reportedly, it is due to thorough security checks of those who want to enter Crimea. pic.twitter.com/LiJYD2uLYb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 3, 2023

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εθελοντές και διοικητικό προσωπικό μοίραζαν νερό σε επιβάτες οχημάτων που περίμεναν με τις ώρες στην ουρά.

Η χερσόνησος είναι προσβάσιμη σε τουρίστες μόνο μέσω τρένου ή αυτοκίνητου, καθώς η εναέρια κυκλοφορία έχει διακοπεί λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η Κριμαία ήταν ένα δημοφιλές θέρετρο διακοπών την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Προσέλκυσε εκ νέου το ενδιαφέρον καθώς Ρώσοι πολίτες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές σε πολλές δυτικές χώρες μετά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

The traffic jam at the entrance to Crimea from the Russian main land reached 13 kilometers. The local authorities of the occupied Crimea notes that this is due to the influx of tourists. Governor Aksyonov promised to solve the problem even when the traffic jams were 5-6 km long. pic.twitter.com/QJFKt50GKf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 3, 2023

Η γέφυρα Κερτς προς την Κριμαία, η οποία έχει μήκος περίπου 19 χιλιόμετρα, υπέστη σοβαρές ζημιές σε έκρηξη τον Οκτώβριο του 2022, αλλά έκτοτε επισκευάστηκε. Η ουκρανική μυστική υπηρεσία άφησε να εννοηθεί τον Μάιο ότι είχε εμπλοκή στην έκρηξη.

Η γέφυρα θεωρείται επίσης σημαντική οδός ανεφοδιασμού για τα ρωσικά στρατεύματα.

Η Ουκρανία επιτίθεται επανειλημμένα στην Κριμαία με drones. Το Κίεβο έχει ορκιστεί να ανακαταλάβει την Κριμαία, μαζί με όλα τα άλλα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία.

👀Rusnia regrets that there were traffic jams at the entrance to Crimea, 13 km long.



rosZMI writes that after the explosion on the bridge, the inspection procedure became stricter, as a result of which motorists wait in line for 5-6 hours. And a significant part of the… pic.twitter.com/EgKDME0OYv — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) July 3, 2023

Εν τω μεταξύ, μια άλλη γέφυρα προς την Κριμαία κοντά στο Τσονχάρ, η οποία υπέστη ζημιά από επίθεση ουκρανικού πυραύλου, επισκευάστηκε από ρωσικές κατοχικές δυνάμεις μόλις μετά από μιάμιση εβδομάδα, σύμφωνα με τη Μόσχα.

