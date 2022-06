Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο σε συγκρούσεις

Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο και τραυμάτισαν άλλους έξι στην κατεχόμενη πόλη Χαλχούλ της Δυτικής Όχθης σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουνίου, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε, ότι δυνάμεις του «διεξήγαγαν αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες για την κατάσχεση κεφαλαίων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» στην πόλη, που βρίσκεται κοντά στη Χεβρώνα.

Πρόσθεσε, ότι οι ισραηλινές δυνάμεις απάντησαν με μέσα διασποράς των ταραχών και πραγματικά πυρά, όταν δεκάδες Παλαιστίνιοι πέταξαν πέτρες και εκρηκτικούς μηχανισμούς στους στρατιώτες.

Μάρτυρες είπαν, ότι ο ισραηλινός στρατός εισήλθε στην Χαλχούλ και σχημάτισε κλοιό γύρω από ένα ανταλλακτήριο συναλλάγματος, οδηγώντας σε συγκρούσεις με κατοίκους που πέταξαν πέτρες στους στρατιώτες.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τη δολοφονία του 27χρονου άνδρα και πατέρα, μια ισραηλινή «εκτέλεση» και ζήτησε διεθνή προστασία για τους Παλαιστινίους. Η βία σε παλαιστινιακά εδάφη υπό ισραηλινή κατοχή σιγοβράζει, με νέα αναζωπύρωση από τον Ιανουάριο, με ισραηλινές επιδρομές που έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 47 Παλαιστίνιους και επιθέσεις Αράβων σε δρόμους που έχουν σκοτώσει 19 άτομα στο Ισραήλ και την Δυτική Όχθη.

1 Palestinian killed, 10 injured in confrontations with Israeli forces in West Bank https://t.co/j4hBhrT92t

Palestinian man killed and 10 injured during raids by Israeli forces in several cities across the occupied West Bank https://t.co/U0G1UhS3QS