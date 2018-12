Panama Papers: Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος υπόπτων

Στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούνται για την υπόθεση Panama Papers οι γερμανικές αρχές έκαναν έφοδο την περασμένη εβδομάδα στα γραφεία της Deutsche Bank AG.





Πηγές: AΠΕ, dpa, Reuters



Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη τέσσερις μέχρι τώρα σφραγισμένες ποινικές διώξεις σε βάρος υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόκρυψη εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές μέσω ενός περίπλοκου συστήματος υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών και εταιρειών-βιτρινών, στο πλαίσιο της έρευνας που ακολούθησε την αποκάλυψη του σκανδάλου Panama Papers.Οι τέσσερις άνδρες, δύο πολίτες της Γερμανίας, ένας πολίτης των ΗΠΑ κι ένας πολίτης του Παναμά, κατηγορούνται για παραβίαση της αμερικανικής φορολογικής νομοθεσίας μέσω της συνεργασίας τους με τη διεθνή δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca & Co, που έχει έδρα τον Παναμά. Σκοπός τους ήταν να αποκρύψουν τις περιουσίες τους και αυτές των πελατών τους για δεκαετίες.Οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους έχουν συλληφθεί. Ο τέταρτος, ο Ραμσές Όουενς, δικηγόρος που εργαζόταν για τη Mossack Fonseca & Co, διαφεύγει τη σύλληψη, διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.Τα πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι ο Χάραλντ Γιοάχιμ φον ντερ Γκολτς, πελάτης της εταιρείας, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Λονδίνο τη Δευτέρα· ο Ντιρκ Μπράουερ, εργαζόμενος σε εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που συνδεόταν στενά με τη δικηγορική εταιρεία, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στο Παρίσι τη 15η Νοεμβρίου· και ο Ρίτσαρντ Γκάφι, αμερικανός λογιστής, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση στη Μασαχουσέτη την Τρίτη.Η Mossack Fonseca & Co έκλεισε νωρίτερα φέτος.Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι τέσσερις αντιμετωπίζουν 11 κατηγορίες, ανάμεσά τους για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα την περίοδο από το 2000 ως το 2017. Φέρονται να συνωμοτούσαν για να αποκρύπτουν επενδύσεις και πόρους φορολογουμένων στις ΗΠΑ από τις αρχές.Το σκάνδαλο Panama Papers, η μαζική διαρροή χιλιάδων εγγράφων που αποκάλυπταν το πώς γινόταν η φοροδιαφυγή τον Απρίλιο του 2016, πυροδότησε έρευνες σε όλο τον κόσμο. Οι πρωθυπουργοί του Πακιστάν και της Ισλανδίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εξουσία μετά τις αποκαλύψεις για τους υπεράκτιους λογαριασμούς τους.Οι κατηγορίες σε βάρος των τεσσάρων υπόπτων επισύρουν ποινές κάθειρξης είκοσι ετών.