Μακελειό στην Ιερουσαλήμ: Δέκα νεκροί από πυροβολισμούς σε συναγωγή

Δέκα Ισραηλινοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς αγνώστου σε μια συναγωγή της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ενώ υπάρχουν και αρκετοί τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Η επίθεση έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής όταν ο δράστης άνοιξε πυρ σε συναγωγή στη συνοικία Neve Yaakov της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

⚡️Pics from the shooting in Jerusalem tonight that so far left 10 settlers dead. pic.twitter.com/Yic3eszPSd

«Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν» μετέδωσε νωρίτερα το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12, ενώ η ισραηλινή υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού) έκανε λόγο για τουλάχιστον δέκα τραυματίες, ορισμένοι εκ των οποίων ήταν σε σοβαρή κατάσταση.

🚨 | Video shared on social media claims to show the moment of the attack in #Jerusalem. Shots can heard in the background. pic.twitter.com/zH8l4Qc6F7