Πιλότος Καναντέρ στην Καλιφόρνια γίνεται "ένα με το έδαφος" για να έχει αποτελεσματικότητα η ρίψη του

Ο Αμερικάνος Πρέσβης στην Αθήνα Τζέφρι Πάϊατ αναδεικνύει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter την απίστευτη πτήση και ρίψη νερού που πραγματοποιεί ένας πιλότος Καναντέρ κατά τη διάρκεια των μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται στην Καλιφόρνια.

Προσέξτε το εξαιρετικά χαμηλό ύψος στο οποίο πετάει το αεροπλάνο, προκειμένου η υδροβολή του να έχει το μέγιστο αποτέλεσμα.

Όπως αναφέρει ο πρέσβης, «στην Ελλάδα βλέπουμε πολλή δράση με τα καναντέρ, αλλά αυτό το βίντεο από την Καλιφόρνια είναι το κάτι άλλο».

You see a lot of Canadair CL-215 firefighters in action around Athens during fire season, but this footage from California is something else. 💪💪 pic.twitter.com/XJLbhCaJlH