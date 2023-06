Πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να πνίγουν τη Νέα Υόρκη - Μεγάλος κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων - Εντολή να φορούν μάσκες

Πυκνός καπνός από τις δασικές πυρκαγιές στον Καναδά έχει κατακλύσει τους ουρανούς σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ, προκαλώντας συναγερμό για την ποιότητα του αέρα σε τουλάχιστον 16 πολιτείες.

Καναδοί αξιωματούχοι δηλώνουν πως οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες ενώ μέχρι στιγμής η χώρα έχει δει περισσότερα από 8,7 εκατομμύρια στρέμματα να γίνονται στάχτη.

«Μέχρι σήμερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στείλει περισσότερους από 600 πυροσβέστες και προσωπικό υποστήριξης των ΗΠΑ, καθώς και άλλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.

Καθώς η πολιτεία της Νέας Υόρκης «βομβαρδίστηκε» με επικίνδυνο καπνό που έκανε τον ορίζοντα πορτοκαλί, ορισμένοι κάτοικοι και περιβαλλοντικοί ειδικοί αναρωτήθηκαν εάν ο ηγέτης της πόλης ενήργησε αρκετά γρήγορα για να προειδοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους του «κύματος καπνού».

Το Γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της πόλης εξέδωσε προειδοποιήσεις στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και στο σύστημα ειδοποίησης πόλης από το απόγευμα της Τρίτης ενώ ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου σχετικά με την επικίνδυνη ποιότητα του αέρα.

Ορισμένοι περιβαλλοντολόγοι είπαν ότι η καθυστερημένη ειδοποίηση ήταν απαράδεκτη, δεδομένου ότι η ορατότητα ήταν ήδη περιορισμένη στην περιοχή.

Ο άνεμος που φέρνει σωρούς καπνού νότια αναμένεται να διαρκέσει για αρκετές ακόμη ημέρες, λένε οι ειδικοί, καθώς ορισμένες πυρκαγιές στον Καναδά βρίσκονται εκτός ελέγχου.

Μεγάλος κίνδυνος για την υγεία των πολιτών

Ο καπνός περιέχει λεπτά σωματίδια, γνωστά ως PM2.5, τα οποία είναι μικροσκοπικά στερεά ή υγρά σταγονίδια -- συχνά 30 φορές μικρότερα από τη διάμετρο μιας ανθρώπινης τρίχας -- που μπορούν να εισπνευστούν και να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με την EPA.

Τα PM2,5 θεωρούνται ανθυγιεινά για τις ευάλωτες ομάδες όταν ο δείκτης ποιότητας αέρα ξεπεράσει το 100, σύμφωνα με την AirNow, τον ιστότοπο που δημοσιεύει δεδομένα για την ποιότητα του αέρα. Μόλις το AQI ξεπεράσει το 150, θεωρείται "Code Red", ανθυγιεινό για ορισμένα άτομα που μπορεί να παρουσιάσουν προβλήματα υγείας, με τις ομάδες υψηλού κινδύνου να αντιμετωπίζουν πιο σοβαρές επιπτώσεις.

