Πρώην διοικητής CIA: ΗΠΑ και ΝΑΤΟ θα καταστρέψουν τη Ρωσία εάν χρησιμοποιήσει πυρηνικά

Ο πρώην διοικητής της CIA, Ντέιβιντ Πετρέους, προειδοποίησε σε τηλεοπτική εκπομπή, πως οι ΗΠΑ και οι συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα καταστρέψουν τη Ρωσία εάν κάνει χρήση πυρηνικών όπλων στον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο Ντέιβιντ Πετρέους δήλωσε ότι οι απειλές που διατυπώνονται από τον Πούτιν θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και πως ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται σε απόγνωση όσο η πραγματικότητα του πολέμου είναι μη αναστρέψιμη.

Russian President Vladimir Putin faces an "irreversible" situation amid the country's land grab in Ukraine, retired Army general and former CIA chief David Petraeus tells @JonKarl.



“He is losing." https://t.co/KirRWvZHMA pic.twitter.com/yr3UGZB6KZ