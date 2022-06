Ρωσία: Νέα εντάλματα σύλληψης σε Ρώσο συγγραφέα και σε συνεργάτη του Αλεξέι Ναβάλνι

Η ρωσική δικαιοσύνη συμπεριέλαβε στον κατάλογο των καταζητούμενων τον συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Ντμίτρι Γκλουχόφσκι, ο οποίος απειλείται με ποινή φυλάκισης 10 ετών, καθώς επέκρινε τον ρωσικό στρατό μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στον κατάλογο συμπεριελήφθη την Τρίτη και ο συνεργάτης του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, ο Βλαντίμιρ Μιλόφ.

Ο ηλικίας 42 ετών συγγραφέας σε ανάρτησή του στο μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, λέει ότι κατηγορείται για το ότι σ’ ένα μήνυμά του στο Instagram «απαξιώνει τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις» και ότι κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν πως ευθύνεται για τον πόλεμο.

«Είμαι έτοιμος να επαναλάβω όλα όσα έγραψα σε αυτό: Σταματήστε τον πόλεμο! Παραδεχτείτε ότι πρόκειται για πόλεμο εναντίον ενός ολόκληρου έθνους και σταματήστε τον», πρόσθεσε ο συγγραφέας.

Το δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας δήλωσε στα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ότι στις 13 Μαΐου διέταξε «την ερήμην προφυλάκιση του Γκλουχόφσκι» και ότι το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών έχει εγγράψει τον συγγραφέα, ο οποίος πιθανότατα βρίσκεται στο εξωτερικό, στον κατάλογο καταζητούμενων.

Ο Ντμίτρι Γκουχόφσκι, συγγραφέας του μπεστ-σέλερ «Μετρό-2033», έχει κάνει πολλές φορές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, στις οποίες επέκρινε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, από την έναρξή της στις 24 Φεβρουαρίου. Στις αναρτήσεις αναφερόταν στις απώλειες του ρωσικού στρατού και στις δολοφονίες αμάχων στην Ουκρανία.

Η δυστοπία του Ντμίτρι Γκλουχόφσκι «Μετρό-2033» που εκδόθηκε το 2005 και στην οποία περιγράφεται ένας κόσμος που έχει καταστραφεί από πυρηνικό πόλεμο, στον οποίο οι μόνοι επιζώντες έχουν βρει καταφύγιο στο μετρό της Μόσχας, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία. Το βιβλίο που κυκλοφόρησε σε συνέχειες έχει πουλήσει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Ο κόσμος των βιβλίων του Γκλουχόφσκι μεταφέρθηκε το 2019 σε ένα επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι, το Metro Exodus. Ο Γκλουχόφσκι είναι συγγραφέας και του μυθιστορήματος Text. (Κείμενο).

Ο Βλαντίμιρ Μιλόφ είναι ένας από τους πλέον στενούς συνεργάτες του Αλεξέι Ναβάλνι ο οποίος αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την Ρωσία, μετά τις διώξεις των οργανώσεων του αντιπολιτευόμενου πολιτικού. Στις 6 Μαΐου το υπουργείο Δικαιοσύνης συμπεριέλαβε τον Μιλόφ στον κατάλογο των «Μέσων Μαζικής ενημέρωσης- ξένοι πράκτορες».

Στις 6 Ιουνίου, το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του διευθυντή της ιστοσελίδας Agentura.ru και συγγραφέα βιβλίων για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες Αντρέι Σαλντάτοφ. Ο δικηγόρος του, ο Πάβελ Τσίκοφ, θεωρεί ότι εναντίον του Σαλντάτοφ μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό.

Παρόμοιες διώξεις έχουν ασκηθεί κατά των δημοσιογράφων Μάικλ Νάκι (στις 24 Μαΐου διατάχθηκε η σύλληψη του ερήμην του) και Ρουσλάν Λεβίεφ, ιδρυτή του ερευνητικού ιστότοπου στρατιωτικών θεμάτων Conflict Intelligence Team. Ο Λεβίεφ στις 17 Φεβρουαρίου σε συνέντευξή του στη DW είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να εισβάλει σε γειτονικό κράτος.

Η Ρωσία έχει βιώσει μια άνευ προηγουμένου καταστολή από την έναρξη της επίθεσης στην Ουκρανία. Οι αρχές θέσπισαν νόμο που προβλέπει ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών για τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με το στρατό που οι αρχές θεωρούν ψευδείς.

#Russia has issued an arrest order for #Russian writer Dmitry #Glukhovsky, who has been critical of Moscow's war against #Ukraine.https://t.co/prnQJ2K2UT