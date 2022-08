Ρωσία: Οι αρχές ερευνούν πρώην βουλευτή για διάδοση «ψευδών ειδήσεων»

Οι ρωσικές αρχές διεξάγουν έρευνα σε βάρος του πρώην βουλευτή της Κρατικής Δούμας Ιλιά Πανομαριόφ και επικριτή του Κρεμλίνου, που βρίσκεται εξόριστος στην Ουκρανία, για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο δικαστήριο της Μόσχας.

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, οι ανακριτές ζήτησαν την «σύλληψή του ερήμην», η οποία ουσιαστικά τον καθιστά καταζητούμενο και σημαίνει την βέβαιη σύλληψή του σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ρωσία.

Σύμφωνα με ένα νόμο που ψηφίστηκε οκτώ μέρες μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, η «διάδοση δημοσίως σκόπιμα ψευδών πληροφοριών» για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι αξιόποινη πράξη και τιμωρείται με πρόστιμο ή σε πιο σοβαρές περιπτώσεις με ποινή φυλάκισης μεγαλύτερης των 15 ετών.

