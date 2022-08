Ρωσία: Καπνός από δασικές πυρκαγιές «πνίγει» τη Μόσχα

Μια ελαφρά ομίχλη και μια οσμή καμένου κάλυπταν το πρωί της Πέμπτης την πόλη της Μόσχας ως αποτέλεσμα μεγάλων δασικών πυρκαγιών που ξέσπασαν σε μια περιφέρεια γειτονική της ρωσικής πρωτεύουσας εν μέσω καύσωνα.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων, 470 πυροσβέστες και 175 οχήματα, κυρίως τρία αεροσκάφη και ελικόπτερα, έχουν αναπτυχθεί για να κατασβέσουν αυτές τις πυρκαγιές στην περιφέρεια Ριαζάν, περίπου 250 χλμ. νοτιοανατολικά της Μόσχας.

A forest fire in the Ryazan region right now, the smoke from it enveloped part of the region and reached Moscow. pic.twitter.com/0na00qqDLQ#UkraineRussiaWar