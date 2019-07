Σε βαθυσκάφος ο Πούτιν για να δει από κοντά σοβιετικό υποβρύχιο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν βούτηξε σήμερα με βαθυσκάφος σε βάθος 50 μέτρων για να δει από κοντά ένα σοβιετικό υποβρύχιο, που είχε βυθιστεί στον Φινλανδικό Κόλπο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έγινε γνωστό από το Κρεμλίνο.

Η κατάδυση με το βαθυσκάφος C-Explorer 3, που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη νήσο Χόγκλαντ, διήρκησε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μια τιμητική πλακέτα τοποθετήθηκε παρουσία του Ρώσου προέδρου από δύτες στο κουφάρι του υποβρυχίου και κατόπιν τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, διευκρίνισε το Κρεμλίνο.

Vladimir Putin in a submersible craft inspected the ShCh-308 Syomga submarine, which sank during the Great Patriotic War https://t.co/RO38LuDLtM pic.twitter.com/J0sWNnCsQo