Σιέρα Λεόνε: Οι διαδηλώσεις είχαν στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, λέει ο πρόεδρος της χώρας

Ο πρόεδρος της Σιέρα Λεόνε, Τζούλιους Μαάντα Μπίο, δήλωσε την Παρασκευή. ότι οι μαζικές διαδηλώσεις αυτής της εβδομάδας - κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 21 πολίτες και έξι αστυνομικοί - ήταν μια απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης.

Massive protests have erupted in Sierra Leone over the rising cost of living.



Several protesters have died.



A Police officer died.



Sierra Leone's Government has imposed a nationwide curfew, and shut down access to the internet. pic.twitter.com/jqry1Mx6NG