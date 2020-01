Συγκλονιστικές εικόνες: Καγκουρό ξέφυγε από την πύρινη κόλαση στην Αυστραλία και ζητά βοήθεια

Τραγικές εικόνες και βίντεο από νεκρά ζώα ή ζώα με σοβαρά εγκαύματα διακινούνται στο Διαδίκτυο και τα social media, μεταδίδοντας το μέγεθος της φρίκης των καταστρεπτικών πυρκαγιών στην Αυστραλία, σύμφωνα με την αυστραλέζικη έκδοση της Daily Mail.

Οι ειδικοί υπολογίζουν τα νεκρά άγρια ζώα στο μισό δισ. και συγκεκριμένα επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ στην Αυστραλία κάνουν λόγο για περισσότερα από 480 εκατ. θηλαστικά, πτηνά αλλά και ερπετά που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φονικές φωτιές που καίνε από τον Σεπτέμβρη στην χώρα.

Ο φωτογραφικός φακός, κατέγραψε μια συγκλονιστική στιγμή όπου ένα πληγωμένο καγκουρό, που κατάφερε να διαφύγει από τις φλόγες, πλησιάζει ένα παιδί και μοιάζει σα να του ζητά βοήθεια.

Το μικρό αγόρι, ρίχνει νερό με το ποτιστήρι στο καγκουρό που φαίνεται να ανακουφίζεται από τον πόνο.

Young burnt kangaroo seeks help from a teenage boy in Australian bushfires 😔💔 #PrayForAustralia #PrayForRain #AustraliaBushfires



This is so heart breaking!

😭🙏😖🥀

"It doesn't matter if you're spiritual or religious set your intentions and PLEASE PRAY FOR RAIN IN Australia" pic.twitter.com/KBxT7P5dVu