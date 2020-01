Συγκλονιστικό: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητα στον αέρα

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που καταγράφονται σε video το οποίο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Στο video αποτυπώνεται η στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος σηκώνει στον αέρα αυτοκίνητα σε πάρκινγκ στη Νότια Καρολίνα.

Στο βίντεο φαίνεται ο ανεμοστρόβιλος, να σαρώνει όλα τα οχήματα σε πάρκινγκ σχολείου, ενώ στον αέρα «πετούν» συντρίμμια.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, συνολικά 75 οχήματα καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές.

VIDEO from a high school in Horry County shows the moment a tornado blew through the parking lot Monday afternoon, flipping multiple cars. Luckily, no one was hurt. https://t.co/9Ktn9mtujl pic.twitter.com/yMz3VyPVm7 via WSPA7