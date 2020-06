Συναγερμός στη Μινεάπολη: Πυροβολισμοί με έναν νεκρό και 11 τραυματίες

Σε συναγερμό βρίσκεται εδώ και λίγα λεπτά η Μενιάπολη των ΗΠΑ καθώς σημειώθηκαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνδρας και να τραυματιστούν ακόμη 11 άνθρωποι.

Το περιστατικό έγινε στο κέντρο της Μινεάπολης, όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαΐου ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος δολοφονήθηκε από έναν λευκό αστυνομικό.

** SHOOT UPDATE **

12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds