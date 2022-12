Συνάντηση Μεντβέντεφ - Σι για διμερείς σχέσεις, Ουκρανία

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανήρτησε την Τετάρτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που τον δείχνει να συναντάται με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ σε επίσκεψή του στο Πεκίνο.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος είναι τώρα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, δήλωσε ότι με τον Σι συζήτησαν για την «στρατηγική εταιρική σχέση» Ρωσίας και Κίνας, τη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες και για την σύγκρουση στην Ουκρανία.

