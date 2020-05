Συνέλαβαν στον αέρα δημοσιογράφο του CNN στη Μινεσότα

Στη Μινεσότα όπου μαίνονται επεισόδια εξαιτίας της δολοφονίας του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν ρεπόρτερ του CNN που κάλυπτε τα γεγονότα.

Οι άνδρες της αστυνομίας πέρασαν χειροπέδες στον ρεπόρτερ Ομάρ Χιμένες, καθώς και τρία μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου λέγοντας ότι δεν υπάκουσαν στην εντολή τους να απομακρυνθούν από το σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα, αφέθηκαν ελεύθεροι με τις αστυνομικές αρχές να ζητούν συγγνώμη για τη σύλληψή τους.

Ο Αφροαμερικανός ρεπόρτερ μόλις είχε δείξει στην κάμερα τη σύλληψη ενός διαδηλωτή όταν περίπου έξι λευκοί αστυνομικοί τον περικύκλωσαν.

«Μπορούμε να μετακινηθούμε στο σημείο που θέλετε» δήλωσε στους αστυνομικούς που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και κρατούσαν ασπίδες, προτού εξηγήσει ότι ο ίδιος και το τηλεοπτικό συνεργείο είναι δημοσιογράφοι. «Φεύγουμε από τη μέση» πρόσθεσε.

