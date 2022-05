Συνομιλία Μπλίνκεν - Κουλέμπα για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών από τη χώρα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, συνομίλησε σήμερα (24/5) με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ντμίτρο Κουλέμπα, και συζήτησαν πιθανούς τρόπους για να εξαχθούν τα σιτηρά της Ουκρανίας από τη χώρα, δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο εν λόγω εκπρόσωπος τόνισε στη δήλωσή του: «Ο υπουργός σημείωσε ότι η παγκόσμια κρίση επισιτιστικής ασφάλειας που προέκυψε από τον βάναυσο πόλεμο του προέδρου Πούτιν απαιτεί παγκόσμια απάντηση και συζήτησαν πιθανά μέσα εξαγωγής των σιτηρών της Ουκρανίας στις διεθνείς αγορές. Ο Μπλίνκεν έδωσε επίσης στον Κουλέμπα λεπτομέρειες σχετικά με τα 40,1 δις. δολάρια σε συμπληρωματικές πιστώσεις που υπέγραψε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αυτό το Σαββατοκύριακο».

Επίσης ο Αμερικανός υπουργός «υπογράμμισε την ισχυρή υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας ενόψει της επιθετικότητας της Μόσχας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Από τη δική του πλευρά ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα έγραψε στο Twitter σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Άντονι Μπλίνκεν ότι «συζήτησαν τρόπους για να ξεμπλοκάρουν τις εξαγωγές της Ουκρανίας και να διασφαλίσουν την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια».

Spoke with @SecBlinken to thank the U.S. for its ironclad support of Ukraine. More weapons, including heavy, are headed to Ukraine as Russia continues its devastating attacks in the Donbas. We also discussed ways to unblock Ukraine’s exports and ensure global food security.