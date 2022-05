Συρία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και υπήρξαν υλικές ζημιές όταν ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις κοντά στην πρωτεύουσα της Συρίας, της Δαμασκού, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Νωρίτερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Συρίας αναχαίτισε ισραηλινούς πυραύλους.

Ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) στη Δαμασκό μετέδωσαν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι πύραυλοι είχαν στόχο ιρανικές βάσεις κοντά στη συριακή πρωτεύουσα.

