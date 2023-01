Σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε προ ολίγου στην Ινδονησία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα νησιά Τανιμπάρ της Ινδονησίας, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται περίπου στα 100 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.7 || 342 km SW of #Tual (#Indonesia) || 8 min ago (local time 02:47:35). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/TZOLYIIMuS