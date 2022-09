Σεισμός στη Κίνα: Τουλάχιστον 65 οι νεκροί – Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης

Επιζώντες που πρέπει να βγουν από τα συντρίμμια, ποτάμια που πρέπει να περαστούν: πυροσβέστες και στρατιωτικοί συνεχίζουν σήμερα τις προσπάθειες να σώσουν ζωές μετά τον ισχυρό σεισμό σε νοτιοδυτικό ορεινό τομέα της Κίνας, ο απολογισμός των θυμάτων του οποίου πλέον ανέρχεται στους 65 νεκρούς.

Ο σεισμός, ισχύος 6,6 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), έπληξε χθες Δευτέρα την επαρχία Σετσουάν. Το επίκεντρό του βρισκόταν στο καντόνι Λουντίνγκ, περιοχή με κοιλάδες, ορμητικά ποτάμια και στενούς δρόμους, κοντά στο οροπέδιο του Θιβέτ, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά της επαρχιακής πρωτεύουσας Τσενγκντού.

Firefighter rescuers built a bridge with logs and used homemade stretchers to carry the wounded crossing a river, after a 6.8-magnitude earthquake jolted Luding County in SW China's Sichuan Province on Sep 5.pic.twitter.com/jTNW4LKjsF