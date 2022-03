Σύζυγος Ουκρανού βουλευτή πιάστηκε στα σύνορα με 30 εκατ. δολάρια σε μετρητά

Η Anastasia Kotvitska, σύζυγος του πρώην βουλευτή του Λαϊκού Μετώπου, Igor Kotvitsky, προσπάθησε να μεταφέρει 28 εκατομμύρια δολάρια και 1,3 εκατομμύρια ευρώ, ή σχεδόν 30 εκατομμύρια δολάρια, σε τσάντες από την Ουκρανία μέσω της περιοχής Zakarpattia.

Οι τελωνειακοί τη σταμάτησαν στα σύνορα με την Ουγγαρία και τη συνέλαβαν, αναφέρει το Interfax.

Ukrainian media report that the wife of former MP Kotvytskyy tried to take $28 million and 1.3 million euros out of #Ukraine via #Zakarpattya.



The money was found by the #Hungarian border guards and forced to declare it. pic.twitter.com/ZCjDlIxdwB