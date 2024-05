Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Χαμάς ετοιμάζεται να αναχωρήσει για την Ντόχα, αφού «ολοκληρώθηκε» η συνεδρίαση με τους αιγύπτιους μεσολαβητές στο Κάιρο με θέμα το σχέδιο ανακωχής, δήλωσε στο AFP στέλεχος της ισλαμιστικής οργάνωσης.

LATEST: Hamas said Sunday that negotiations in Cairo have concluded and that its delegation will leave Cairo tonight.

«Η συνεδρίαση με τον αιγύπτιο υπουργό Πληροφοριών έλαβε τέλος, η αντιπροσωπεία της Χαμάς θα αναχωρήσει για την Ντόχα για να συνεχισθούν οι διαβουλεύσεις» με την ηγεσία του κινήματος, δήλωσε το στέλεχος της Χαμάς που δεν κατονομάσθηκε.

Hamas: The current round of negotiations in Cairo ended a short while ago, and the Hamas delegation will leave Cairo tonight to consult with the movement's leadership. The movement's delegation had delivered the movement's response to the mediator brothers in Egypt and Qatar

