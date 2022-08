Σομαλία: Αγωνία για τους αγνοούμενους της επίθεσης σε ξενοδοχείο του Μογκαντίσου

Οι συγγενείς των ανθρώπων που αγνοούνται μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο Hayat στο Μογκαντίσου της Σομαλίας αναμένουν νέα τους μετά τη λήξη της ομηρείας από τους ισλαμιστές αντάρτες Σεμπάμπ, η οποία διήρκησε 30 ώρες και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 πολίτες.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί από την εισβολή των Σεμπάμπ – μιας ομάδας που πρόσκειται την αλ Κάιντα -- στο ξενοδοχείο την Παρασκευή το βράδυ.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας έβαλαν τέλος στην ομηρεία τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ανακοινώνοντας τον θάνατο όλων των δραστών.

At least 12 people were killed in Somalia's capital Mogadishu after al Qaeda-linked militants attacked a hotel. The attackers are holding an unknown number of hostages https://t.co/E9mMGulhNu pic.twitter.com/dtT2ySBGig