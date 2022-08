Σομαλία: Αιματηρό τέλος στην ομηρεία σε ξενοδοχείο του Μογκαντίσου

Τη λήξη της ομηρείας στο ξενοδοχείο Χαγιάτ του Μογκαντίσου όπου εισέβαλαν την Παρασκευή μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ, ανακοίνωσαν οι αρχές της Σομαλίας, όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι νεκροί είναι περίπου 40. Νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πρώην αξιωματούχο των υπηρεσιών πληροφοριών της Σομαλίας, είχε μεταδώσει πως υπήρχαν τουλάχιστον 12 νεκροί.

Η επίθεση της Παρασκευής ήταν η πρώτη ευρείας κλίμακας που σημειώνεται στη Σομαλία αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος της χώρας, ο Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντ, τον Μάιο. Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Σεμπάμπ που προσπαθεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια να ανατρέψει την κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει ένα κράτος βασισμένο στον ισλαμικό νόμο, τη σαρία.

At least 12 people were killed in Somalia's capital Mogadishu after al Qaeda-linked militants attacked a hotel. The attackers are holding an unknown number of hostages https://t.co/E9mMGulhNu pic.twitter.com/dtT2ySBGig