Σουηδία: Η αστυνομία απομάκρυνε την Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλους ακτιβιστές που είχαν αποκλείσει το λιμάνι του Μάλμε

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ απομακρύνθηκε δια της βίας από αστυνομικούς ενώ συμμετείχε σε κινητοποίηση αποκλεισμού του λιμανιού του Μάλμε, στη Σουηδία, λίγες ώρες αφότου καταδικάστηκε σε πρόστιμο επειδή δεν υπάκουσε στις εντολές της αστυνομίας.

Συνολικά έξι ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η 20χρονη Τούνμπεργκ, απομακρύνθηκαν από την αστυνομία επειδή «αρνήθηκαν να συμμορφωθούν» με τις εντολές των αστυνομικών.

Police forcibly removed Greta Thunberg from a protest in Sweden’s Malmo hours after a local court fined the climate activist for disobeying police orders at a similar protest in June https://t.co/H7JdoMJESY pic.twitter.com/kqT9Z7GmNB