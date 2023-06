Στη φόρα χιλιάδες φωτογραφίες του γιου του Μπάιντεν με ναρκωτικά και ιερόδουλες

Σάλος έχει δημιουργηθεί στις ΗΠΑ ύστερα από τη διαρροή χιλιάδων φωτογραφιών που απεικονίζουν τον γιο του Αμερικανού Προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν, να κάνει σεξ με ιερόδουλες και να παίρνει ναρκωτικά. Σύμφωνα με τη Daily Mail, οι επίμαχες φωτογραφίες χρονολογούνται μεταξύ 2008 και 2019. Ορισμένες έχουν συνημμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, που δείχνουν ότι ο Χάντερ τράβηξε φωτογραφίες στη Χαβάη, το Κάμπο Σαν Λούκας, το Κοσσυφοπέδιο, τη Δομινικανή Δημοκρατία, τη δυτική Κίνα , το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ρώμη, το Βελιγράδι και τις ΗΠΑ.

Το υλικό που περιλαμβάνει περί τις 9.000 φωτογραφίες και μεταξύ άλλων δείχνει τον Χάντερ Μπάιντεν και σε οικογενειακές του στιγμές, φέρεται να διέρρευσε η ακροδεξιά ΜΚΟ Marco Polo στην ιστοσελίδα bidenlaptopmedia.com. Ιδρυτής της ΜΚΟ είναι ένας πρώην υπάλληλος του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, ο 28χρονος Γκάρετ Ζίγκλερ, την οποία περιγράφει ως «μη κερδοσκοπική ερευνητική ομάδα που αποκαλύπτει τη διαφθορά και τον εκβιασμό».

«Όλες οι φωτογραφίες ταιριάζουν με φωτογραφίες από αντίγραφο του φορητού υπολογιστή του Χάντερ Μπάιντεν που αποκτήθηκε από τη DailyMail.com και πιστοποιήθηκε από εμπειρογνώμονες εγκληματολογίας στον κυβερνοχώρο στις αρχές του 2021», προσθέτει το δημοσίευμα.

