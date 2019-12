Στις φλόγες ρωσικό αεροπλανοφόρο - Τρεις αγνοούμενοι

Στις φλόγες τυλίχθηκε σήμερα το αεροπλανοφόρο της Ρωσίας «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο ρωσικό λιμάνι Μουρμάνσκ στην Αρκτική.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, τρεις άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι, με μία πηγή να δηλώνει στο πρακτορείο ειδήσεων TASS πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το πάνω κατάστρωμα και πως πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται από το πλοίο.

Το αεροπλανοφόρο «Ναύαρχος Κουζνέτσοφ» είχε υποστεί ζημιές και τον Οκτώβριο του 2018, όταν είχε βυθιστεί η πλωτή δεξαμενή στην οποία βρισκόταν.

