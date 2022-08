Έντονη κριτική στη Φινλανδή πρωθυπουργό Σ. Μάριν μετά τη διαρροή βίντεο από το πάρτι της

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, δέχτηκε εντονότατη κριτική για το πάρτι που έκανε με τους φίλους της, μετά από ένα βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο αργά το βράδυ της Τετάρτης 17 Αυγούστου.

Η τριανταεξάχρονη Σάνα Μάριν, η οποία υπηρετεί ως πρωθυπουργός της Φινλανδίας από το 2019, δέχθηκε πολλά πυρά αφού ένα βίντεο που άρχισε να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη δείχνει να πίνει και να γλεντάει με την παρέα της χορεύοντας.

Προβάλλοντας ένα βίντεο από το πάρτι της πρωθυπουργού της Φινλανδίας, ο παρουσιαστής αθλητικής εκπομπής Αλέξι Βαλαβουόρι έγραψε: «Αυτή είναι η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν Κάποιοι λένε ότι είναι ωραία… ίσως μεταξύ άλλων εφήβων. Αλλά υπεύθυνη ηγέτης για μια χώρα σε κρίση; Είναι μακράν η πιο ανίκανη πρωθυπουργός που είχαμε ποτέ. Δεν ξέρει τίποτα. Πάρε το δερμάτινο σου μπουφάν και παραιτήσου. Ευχαριστώ».

This is the Prime Minister of Finland Sanna Marin. Some been saying she’s cool... maybe among other teenagers. But a responsible leader for a country in crisis? She is by far the most incompetent PM we ever had. Knows nothing. Please take your leather jacket and resign. Thanks. pic.twitter.com/tHLhdEKEa8 — Aleksi Valavuori (@Valavuori) August 17, 2022

Ο Πέτρι Κουίτινεν έγραψε: «Αυτό το βίντεο παρουσιάζει την πρωθυπουργό της Φινλανδίας Μάριν Σάνα (μελαχρινή με λευκό παντελόνι & μαύρο τοπ) σε ιδιωτικό πάρτι. Η Φινλανδία υποφέρει από υψηλές τιμές ρεκόρ ηλεκτρικής ενέργειας, έλλειψη υγειονομικής περίθαλψης και επαγγελματιών φροντίδας ηλικιωμένων και έτσι περνάει η ηγέτιδα μας τον χρόνο της!».

This video features the prime minister of #Finland @MarinSanna (brunette wearing white pants & black top) in private party.

Finland is suffering from record high electricity prices, lack of health care & elderly care professionals and this is how our leader is spending her time! https://t.co/ZOGBTIsTRO — Petri Kuittinen (@KuittinenPetri) August 17, 2022

«Η έγκυρη πρωθυπουργός μας χορεύει, την τελευταία μέρα, τα κορίτσια θέλουν να διασκεδάσουν, δεν ψήνουν κουάκερ. Εθνικό χρέος: 134.300.130.518,10 ευρώ», έγραψε η Πία Πόλβιαντερ.

@MarinSanna @SuomenEduskunta

Arvovaltainen pääministerimme bailaa,kun viimeistä päivää,tytöt tahtoo pitää hauskaa ei ne puuroja keittele.



Valtionvelka:

134 300 130 518,10 euroa pic.twitter.com/ZRj2vEeQjA — Pia Polviander (@piapolviander1) August 17, 2022

«Στη Φινλανδία ένα από τα παρατσούκλια της @MarinSanna είναι «πάρτι- ρέιβ Σάνα», ανέφερε με τη σειρά του ο Άντι Εσκελίνεν.

Και το ...πάρτι στο twitter των ...αγανακτισμένων Φινλανδών συνεχίζεται, με μια ακόμη σκληρή αναφορά, η οποία έγραφε: «Η 36χρονη πρωθυπουργός της Φινλανδίας Sanna Marin λατρεύει τα πάρτι. Σε ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη, η πρωθυπουργός φαίνεται να χορεύει και να τραγουδά. Φίλοι στο βάθος ακούγονται να φωνάζουν για την κοκαΐνη».

Finland’s 36-year-old Prime Minister Sanna Marin loves to party.



In new video released Wednesday, the PM is seen dancing and singing. Friends in the background can be heard shouting about cocaine. pic.twitter.com/JdZd6LOxKp — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 17, 2022

Δεν έλειψαν, βέβαια, και τα επαινετικά σχόλια για την πρωθυπουργό της Φινλανδίας. Όπως αυτά τα δύο που ακολουθούν:

«Η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μάριν αποδεικνύει ότι όταν δουλεύεις σκληρά, μπορείς να παίξεις σκληρά»

Finnish Prime Minster Sanna Marin proving when you work hard, you can play hard 😎👌🎉 pic.twitter.com/8EjQjDUJPc — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 17, 2022

«Η @MarinSanna γίνεται σύμβολο της προόδου και μου αρέσει. Αν πάντα ζητούσαμε άδεια από αυτούς τους συντηρητικούς, δεν θα υπήρχαν γυναίκες πρωθυπουργοί. Με περηφάνια δείχνω αυτό το βίντεο στους φίλους και τους συναδέλφους μου. Ο κόσμος και οι αποδεκτές αξίες αλλάζουν», έγραψε ο Γιούλιους Ουότιλα.

@MarinSanna becoming a symbol of progression and I like it.



If we had always asked for permission from these conservatives, there would be no female prime ministers.



Proud to show this video around to my friends and colleagues.The world and "acceptable values" change.#Finland https://t.co/nWqmRJhyqd — Julius Uotila (@Isoanselmi) August 17, 2022

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η Σάνα Μάριν φαίνεται στα βίντεο με την καλλιτέχνιδα Άλμα και την αδερφή της Άννα, τη φωτογράφο και influencer Γιανίτα Αούτιο, την παρουσιάστρια Τίνι Βίλκστρομ, την τρομπετίστα Ιλόνα Ιλικόρπι, την παρουσιάστρια του ραδιοφώνου Καρολίνα Τουόμινεν, τη στυλίστρια Βέσα Σίλβερ και τη βουλευτή Ιλμάρι Nούρμινεν.