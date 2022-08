Η Σάνα Μάριν απαντά για το πάρτι: Δεν έκανα ναρκωτικά

Άμεση ήταν η απάντηση της πρωθυπουργού της Φινλανδίας Σάνα Μάριν, στα σχόλια για το βίντεο που την δείχνει να διασκεδάζει με την παρέα της, και το οποίο προκάλεσε σχόλια στην πατρίδα της.

Η Φινλανδή πρωθυπουργός σχολίασε το περιεχόμενο του βίντεο και τις αντιδράσεις, μιλώντας σε ζωντανή μετάδοση πριν από την έναρξη της θερινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.

Τα βίντεο, είπε η Μάριν, είναι ιδιωτικά και γυρίστηκαν σε ιδιωτική κατοικία πριν από λίγες εβδομάδες. Η ίδια γνώριζε ότι γινόταν βιντεοσκόπηση αλλά πίστευε ότι τα βίντεο δεν θα δημοσιοποιούνταν. «Είμαι αναστατωμένη που αυτά τα βίντεο έχουν δημοσιοποιηθεί. Επρόκειτο για εμένα που ήμουν σε μια βραδινή έξοδο με φίλους. Για να διασκεδάσω – έστω και με άγριο τρόπο – χορεύοντας και τραγουδώντας» είπε.

Η Σάνα Μάριν ξεκαθάρισε ότι ήπιε αλκοόλ αλλά δεν έκανε χρήση ναρκωτικών, ούτε είδε κάποιον από την παρέα της να κάνει, μετά τα σχόλια που ακούστηκαν για τη λέξη «αλεύρι», η οποία παραπέμπει στην κοκαΐνη στην φινλανδική αργκό. «Προσωπικά δεν πήρα ναρκωτικά, ούτε κατανάλωσα κάτι άλλο εκτός από αλκοόλ. Χόρεψα, τραγούδησα και γλέντησα – εντελώς νόμιμα πράγματα. Και ποτέ δεν βρέθηκαν σε κατάσταση όπου είδα ή γνώριζα ότι άλλοι έκαναν χρήση ναρκωτικών» είπε και κατέληξε: «θέλω να δείξω ότι υπάρχουν απλοί άνθρωποι με συνηθισμένες ζωές σε αυτές τις θέσεις εργασίας. Έχω οικογενειακή ζωή, έχω επαγγελματική ζωή και έχω ελεύθερο χρόνο για να περνάω με τους φίλους μου. Λίγο πολύ όπως και πολλοί άνθρωποι της ηλικίας μου».

