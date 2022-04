Τα ανησυχητικά μυστήρια της Σαγκάης

Η οικονομική πρωτεύουσα της Κίνας, η Σαγκάη, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια έξαρση της πανδημίας για πρώτη φορά από τα τέλη του 2019.

Σχεδόν 25 εκατομμύρια κάτοικοι είναι εγκλωβισμένοι μέσα στα σπίτια τους από τις αρχές Απριλίου. Η Κίνα εφαρμόζει μια πολύ αυστηρή στρατηγική «μηδενικής Covid», στο πλαίσιο της οποίας όσοι βρίσκονται θετικοί στον νέο κορωνοϊό, ακόμη και οι ασυμπτωματικοί, οδηγούνται σε κέντρα καραντίνας και απομονώνονται από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Κάτοικοι της πόλης, που βρίσκονται σε lockdown, δυσκολεύονται να βρουν τρόφιμα και έχουν χάσει εισόδημα, ενώ διαμαρτύρονται για τον χωρισμό οικογενειών και για τις κακές συνθήκες που επικρατούν στα κέντρα καραντίνας. Κλειστά εργοστάσια και μποτιλιαρίσματα στις μεταφορές σε πολλά μέρη της Κίνας εξαιτίας των περιορισμών για την Covid-19 έχουν αντίκτυπο στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

