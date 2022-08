Ταπείνωση για τον Πούτιν καθώς χάνει τρία επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 Alligator σε τρεις ημέρες

Σύμφωνα με στρατιωτικό εμπειρογνώμονα, τις τελευταίες τρεις ημέρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχασε τρία από τα επιθετικά ελικόπτερα Ka-52 Alligator.

Ο πρώην πολεμικός ανταποκριτής του US Navy SEAL, Τσακ Πφάρερ, ανέφερε πως ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέστη την ταπεινωτική απώλεια τριών επιθετικών ελικοπτέρων Ka-52 Alligator που καταρρίφθηκαν πάνω από την Ουκρανία μέσα σε ισάριθμες ημέρες. Αυτά τα ελικόπτερα θεωρούνται ως τα πιο θανατηφόρα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ από τη Ρωσία.

Με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο πρώην άνδρας των ειδικών δυνάμεων έγραψε: «ΧΑΤ ΤΡΙΚ: Στις 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, η ουκρανική αεράμυνα κατέρριψε ένα ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Ka-52. Είναι το τρίτο ρωσικό Ka-52 που καταρρίπτεται μέσα σε τρεις ημέρες. Η αντιαεροπορική άμυνα του UKR κατέρριψε επίσης δύο Ka-52 το Σαββατοκύριακο».

HAT TRICK: On 15 AUG, Ukrainian air defense brought down a Russian Ka-52 attack helicopter. It is the third Russian Ka-52 to be shot down in three days. UKR anti-air defenses also downed two Ka-52s over the weekend. pic.twitter.com/HGo1ILw2bQ — Chuck Pfarrer (@ChuckPfarrer) August 15, 2022

Ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας ισχυρίστηκε ότι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκε τη Δευτέρα, 15 Αυγούστου. Δύο ακόμη καταστράφηκαν το Σαββατοκύριακο από τα ουκρανικά συστήματα αεράμυνας, δήλωσε ο Πφάρερ.

Ο Γιούρι Ιχνάτ, εκπρόσωπος της Διοίκησης της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, ισχυρίστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι από τους οκτώ πυραύλους που εκτοξεύθηκαν σε ρωσικές στρατιωτικές επιδρομές, η Ουκρανία αναχαίτισε επτά.

Another 🇷🇺 missile attack was repelled.

On August 2, 🇷🇺 forces fired eight X-101 (X-555) missiles at Ukraine from the Caspian Sea.



Anti-aircraft defense of the Air Force of the Armed Forces of 🇺🇦 shot down seven out of eight missiles. — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 3, 2022

Αναφερόταν σε ένα χτύπημα που επιχείρησε η Ρωσία το βράδυ της 2ας Αυγούστου. Πόλεις φέρεται να είχαν στοχοποιηθεί εκείνη τη νύχτα σε δυτικές, νότιες και κεντρικές περιοχές. Ο Σέρχι Μπορζόφ, κυβερνήτης της περιφέρειας Βινίτσια ισχυρίστηκε ότι δύο ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν πάνω από την πόλη του την 1η Αυγούστου. Είπε ότι τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα στην πόλη αποδεικνύονταν πολύ αποτελεσματικά, αν και σταμάτησε να κατονομάζει περιοχές που υποτίθεται ότι στοχοποιούνται.