Τέξας: Υπάλληλος αεροδρομίου έχασε τη ζωή του αφού τον ρούφηξε κινητήρας αεροσκάφους

Ένας υπάλληλος αεροδρομίου έχασε τη ζωή του αφού τον ρούφηξε κινητήρας επιβατικού αεροσκάφους στο Τέξας. Ο εργαζόμενος «ρουφήχθηκε» από κινητήρα αεροπλάνου της Delta που τροχοδρομούσε προς την πύλη του με τον έναν κινητήρα αναμμένο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Οι εργοδότες του εργαζόμενου λένε ότι η αρχική έρευνα δείχνει ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τις διαδικασίες ασφαλείας, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές πώς συνέβη. Έρευνα διεξάγεται επίσης από κυβερνητική υπηρεσία.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με την Delta Air Lines και ότι «βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών».

Το αεροπλάνο, ένα Airbus A319, έφτασε στο Σαν Αντόνιο το βράδυ της Παρασκευής από το διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη κατονομάσει τον υπάλληλο της Unifi Aviation, με την οποία η Delta Air Lines έχει συνάψει συμβόλαιο για τις εργασίες του πληρώματος εδάφους,

«Από την αρχική μας έρευνα, το περιστατικό αυτό δεν σχετίζεται με τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τις διαδικασίες και τις πολιτικές ασφαλείας της Unifi», ανέφερε η εταιρεία.

Εκπρόσωπος της Delta δήλωσε ότι η αεροπορική εταιρεία είναι «συντετριμμένη» για την απώλεια της ζωής ενός «μέλους της αεροπορικής οικογένειας».

«Οι καρδιές μας και η πλήρης υποστήριξή μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής».

