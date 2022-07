Τέξας: Νέο τροχαίο δυστύχημα με τέσσερις νεκρούς μετανάστες

Τζιπ που μετέφερε μετανάστες ενεπλάκη σε τροχαίο προσπαθώντας να ξεφύγει από οχήματα της αμερικανικής συνοριοφυλακής (CBP) που το καταδίωκαν στην πόλη Ενσινάλ, στην πολιτεία Τέξας του αμερικανικού Νότου, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι τρεις να τραυματιστούν και να διακομιστούν σε νοσοκομείο, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές και οι μεξικανικές αρχές χθες Πέμπτη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα 24ωρα μετά την πιο πολύνεκρη τραγωδία που σχετίζεται με τη διακίνηση μεταναστών στην ιστορία των ΗΠΑ, στο Σαν Αντόνιο, όπου 53 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ρυμουλκό εγκαταλελειμμένης νταλίκας.

Δύο υπήκοοι Μεξικού, ένας υπήκοος Γουατεμάλας κι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί σκοτώθηκαν χθες, ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το μεξικανικό προξενείο στη Λαρέντο, στα σύνορα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, υπήκοος των ΗΠΑ, έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο, όπως και ακόμη δύο άνθρωποι που πιστεύεται πως είναι υπήκοοι Γουατεμάλας, σύμφωνα με τις πληροφορίες του προξενείου, του μεξικανικού υπουργείου Εσωτερικών και της μεξικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (INM).

Το τζιπ είχε αναχωρήσει από το Λαρέντο και κατευθυνόταν στο Σαν Αντόνιο.

Η υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας του Τέξας διενεργεί έρευνα για το δυστύχημα, ανέφερε εκπρόσωπός της μέσω Twitter.

LAREDO - Troopers are investigating a fatality crash on IH35 in Encinal, TX. Currently, 4 are confirmed deceased & 3 are critical. The driver suspected of human smuggling evaded law enforcement & crashed into a commercial vehicle. Updates will provided once they become available. pic.twitter.com/0qBuRsDnIS