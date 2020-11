Το Ισλαμικό Χαλιφάτο ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στη Βιέννη

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στη Βιέννη, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι, χωρίς να παράσχει αποδείξεις, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε το πρακτορείο προπαγάνδας των τζιχαντιστών Amaq, η οποία αναρτήθηκε στο Telegram.

Η ανακοίνωση συνοδευόταν από μια φωτογραφία ενός άνδρα με γένια, που ονομάζεται «Αμπού Νταγκνά αλ Αλμπάνι», ο οποίος επιτέθηκε εναντίον πολιτών στο κέντρο της Βιέννης χθες με ένα όπλο και ένα πολυβόλο, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

ISIS officially claimed responsibility for the attack in Vienna. The Islamic State called the perpetrator a "soldier of the caliphate". pic.twitter.com/kz9dKPXkds

Συνελήφθησαν 2 νεαροί άνδρες στο πλαίσιο έρευνας για την τζιχαντιστική επίθεση

Δύο νεαροί Ελβετοί, ηλικίας 18 και 24 ετών, συνελήφθησαν σήμερα στο Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, στη βόρεια Ελβετία, στο πλαίσιο των ερευνών για την τζιχαντιστική επίθεση στη Βιέννη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Από τις έρευνες της αστυνομίας κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν οι Ελβετοί υπήκοοι, ηλικίας 18 και 24 ετών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Βίντερτουρ το απόγευμα της Τρίτης, σε συντονισμό με τις αυστριακές αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία τhου καντονιού της Ζυρίχης.

#BREAKING: Terrorist attack ongoing in the Austrian capital of Vienna. A local synagogue attacked by a shooter reportedly. One dead in the firing as per initial details. Police in Vienna is responding to the situation. Security Operation underway. pic.twitter.com/lBQptYGYXP