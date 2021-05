Το Ραμαζάνι της οργής

Εκατοντάδες είναι οι τραυματίες στις βίαιες συγκρούσεις που ξέσπασαν σήμερα το πρωί μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων στην πλατεία των Τζαμιών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης, με τους -κυρίως νεαρούς- Παλαιστινίους να εκτοξεύουν πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς, που είχαν πάρει θέσεις στην πλατεία των Τζαμιών και οι οποίοι με τη σειρά τους απάντησαν με χρήση χημικών και σφαίρες από καουτσούκ.

Τα επεισόδια άρχισαν στις 7 το πρωί τοπική ώρα. Οι αστυνομικοί έριξαν δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, κάποιες από τις οποίες έπεσαν μέσα στο συγκρότημα του τεμένους Αλ Ακσά, τον τρίτο πιο ιερό χώρο στον κόσμο για τους μουσουλμάνους, την ώρα που οι προσκυνητές του Ραμαζανιού προσεύχονταν.

Al Aqsa mosque is under attack right now, israeli forces injure hundreds of Palestinians turning Al Aqsa courtyards into war zones during the holy month of Ramadan in Jerusalem #القدس_ينتفض #Jerusalem pic.twitter.com/13Ucp9j0Yt